Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму"

Петро Порошенко обговорить цю ініціативу на сесії Генеральної асамблеї ООН
Президент Петро Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.
Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму" Фото: twitter.com/poroshenko

"Я хотів би запропонувати ідею створення міжнародної групи друзів деокупації Криму, щоб координувати спільні кроки і дії. І я планую обговорити цю ініціативу в деталях у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН", - сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в п'ятницю, інформує LB.ua.

Порошенко підкреслив, що Україна виступає за мирне витіснення Росії з окупованого нею Криму.

"Вони повинні повернути те, що незаконно забрали", - додав президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2017 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.