Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму"
"Я хотів би запропонувати ідею створення міжнародної групи друзів деокупації Криму, щоб координувати спільні кроки і дії. І я планую обговорити цю ініціативу в деталях у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН", - сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в п'ятницю, інформує LB.ua.
Порошенко підкреслив, що Україна виступає за мирне витіснення Росії з окупованого нею Криму.
"Вони повинні повернути те, що незаконно забрали", - додав президент.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.
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