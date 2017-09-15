Президент Петро Порошенко ініціює створення "міжнародної групи друзів деокупації Криму", щоб координувати спільні дії в цьому напрямку.

"Я хотів би запропонувати ідею створення міжнародної групи друзів деокупації Криму, щоб координувати спільні кроки і дії. І я планую обговорити цю ініціативу в деталях у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН", - сказав він в ході 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це означає для України?" в Києві в п'ятницю, інформує LB.ua.

Порошенко підкреслив, що Україна виступає за мирне витіснення Росії з окупованого нею Криму.

"Вони повинні повернути те, що незаконно забрали", - додав президент.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і новопризначений генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремингер на зустрічі в середу в Києві обговорили ініціативу введення миротворчої місії ООН на Донбас.