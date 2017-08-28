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Кенія заборонила використовувати поліетиленові пакети

Кожному, хто продаватиме, вироблятиме чи користуватиметься такими пакетами, загрожує штраф у розмірі 38 тисяч доларів або ж чотири роки позбавлення волі
У Кенії набув чинності закон про заборону використання поліетиленових пакетів.
Кенія заборонила використовувати поліетиленові пакети Фото: bbc.com

Про це повідомляє ВВС.

Відсьогодні кожному, хто продаватиме, вироблятиме чи користуватиметься такими пакетами, загрожує штраф у розмірі 38 тис. або ж 4 роки позбавлення волі.

Влада країни вважає, що таке рішення допоможе захистити навколишнє середовище. У той же час виробництва заявили, що через заборону на виготовлення цього товару близько 80 тис. людей втратять свої робочі місця.

За приблизними підрахунками, кенійці використовують 24 млн поліетиленових пакетів на місяць.

Раніше деякі африканські країни також запровадили таку заборону, зокрема, це Південно-Африканська Республіка, Руанда та Еритрея.

За повідомленням кореспондента ВВС, багато кенійців підтримують це рішення влади.

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28 08 2017 19:00
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