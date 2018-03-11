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Керівника Львівського університету безпеки життєдіяльності затримали на хабарі

Він вимагав 84 тис. грн за працевлаштування в навчальному закладі
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Керівника Львівського університету безпеки життєдіяльності затримали на хабарі Фото: ssu.gov.ua

"Полковник служби цивільного захисту вимагав від працівника ДержНС з Херсонської області 84 тисячі гривень за працевлаштування в навчальному закладі", - повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника поблизу університету при отриманні всієї суми неправомірної вигоди.

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення посадовій особі про підозру і обрання запобіжного заходу.

Операція із затримання зловмисника проводилася під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

На сайті університету вказано, що єдиним полковником служби цивільного захисту серед керівництва закладу є Ковальчик Василь Михайлович.

Також, Департамент захисту економіки Національної поліція 2 листопада затримав главу однієї з районних адміністрацій Львівської області за підозрою в отриманні хабара.

 
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03 11 2018 14:03
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