Керівний орган ПАРЄ зробив крок до зняття санкцій з Росії

Бюро (керівний орган) парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про термінову розробку рішення, яке дозволить повернути російську делегацію до роботи в асамблеї.

У відповідності до рішення цього органу, керівництво асамблеї "взяло до уваги" всі пропозиції, зібрані протягом року надзвичайним комітетом ПАРЄ за участі російської та всіх інших національних делегацій, інформує "Європейська правда" за підсумками засідання Бюро, яке відбулося в Страсбурзі в п’ятницю 29 червня.

Із цих пропозицій Бюро виокремило ті, які спрямовані на повернення Росії до роботи в ПАРЄ, і доручило регламентному комітету Асамблеї терміново підготувати проект резолюції про зміну правил та процедур ПАРЄ.

"Звернутися до комітету з питань правил, імунітетів та інституційних питань... підготувати до сесії в жовтні 2018 року доповідь по пропозиціях щодо доповнень і змін до тих Правил асамблеї, які стосуються підтвердження та оспорювання повноважень і прав національних делегацій", - йдеться в ухваленому рішенні бюро.

Як відомо, зараз ПАРЄ має право накладати обмеження прав (санкції) на делегації тих країн, які грубо порушують принципи Ради Європи. На цих підставах у 2014 та 2015 роках ПАРЄ обмежувала в правах російську делегацію. З 2016 року Росія перестала брати участь у роботі асамблеї і не передавала у Страсбург перелік своїх депутатів, уникаючи таким чином підтвердження санкцій. Робота Росії у всіх інших органах Ради Європи продовжувалася.

Остаточне рішення, як очікується, буде ухвалене на жовтневій сесії асамблеї.

Раніше повідомляли, що Росія вимагає у Раді Європи зняття санкцій.

Нагадаємо, 21 листопада Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.