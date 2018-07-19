Кіберполіція проводить обшуки в офісі КПУ
Подробиці обшуків в офісі Компартії буде оголошено після завершення слідчих дій.
"На цей момент тривають слідчі дії. Обшуки ще відбуваються. Детальніше ми зможемо повідомити після завершення слідчих дій", - повідомила голова прес-служби Департаменту кіберполіції Юлія Квітко, інформує РБК-Україна.
За заявою представників Компартії, правоохоронці прийшли в офіс з постановою про закриття сайту організації за розміщення фото першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького.
Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.
В Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.
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