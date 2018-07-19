Кіберполіція проводить обшуки в офісі КПУ

Співробітники кіберполіції проводять обшуки в офісі Комуністичної партії України.

Подробиці обшуків в офісі Компартії буде оголошено після завершення слідчих дій.

"На цей момент тривають слідчі дії. Обшуки ще відбуваються. Детальніше ми зможемо повідомити після завершення слідчих дій", - повідомила голова прес-служби Департаменту кіберполіції Юлія Квітко, інформує РБК-Україна.

За заявою представників Компартії, правоохоронці прийшли в офіс з постановою про закриття сайту організації за розміщення фото першого секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького.

Нагадаємо, СБУ провела обшуки в керівників компартії у Києві. Слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9 травня.

В Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.