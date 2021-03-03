Кіберполіція відзвітувалася про підозру жінці, яка поширювала інтимні фото та відео. загрожує до 7 років
Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини, пише "Громадське".
Так, за версією правоохоронців, від березня 2020 року до лютого 2021 року 27-річна львів'янка створювала та викладала в Telegram-каналі "фото та відео з ознаками порнографії", після чого пропонувала охочим за гроші переглянути їх.
Правоохоронці провели у жінки вдома обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази поширення жінкою інтимних матеріалів. За версією поліції, після цього вилучені фото та відео показали експертам, які визначили, що ці матеріали належать до "продукції порнографічного характеру".
Правоохоронці повідомили жінці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України. Їй загрожує штраф до 68 тисяч гривень або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до 7 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.
Читайте також: Викладачу "Львівської політехніки", якого звинуватили у демонстрації порно на контрольній, дали догану
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA показало Марс у знімку в 360 градусів
- ВІДЕО Toyota почала будувати в Японії розумне місто, в якому випробовуватиме свої нові технології
- ФОТО В Австралії знайшли найдавніший у регіоні наскельний малюнок тварини
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19