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Кіберполіція відзвітувалася про підозру жінці, яка поширювала інтимні фото та відео. загрожує до 7 років

Співробітники кіберполіції Львівської області викрили жінку, яка, ймовірно, за гроші поширювала у мережі "фото та відео з ознаками порнографії".
Кіберполіція відзвітувалася про підозру жінці, яка поширювала інтимні фото та відео. загрожує до 7 років Фото: поліція (facebook.com odesapolice)

Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини, пише "Громадське".

Так, за версією правоохоронців, від березня 2020 року до лютого 2021 року 27-річна львів'янка створювала та викладала в Telegram-каналі "фото та відео з ознаками порнографії", після чого пропонувала охочим за гроші переглянути їх.

Правоохоронці провели у жінки вдома обшуки, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази поширення жінкою інтимних матеріалів. За версією поліції, після цього вилучені фото та відео показали експертам, які визначили, що ці матеріали належать до "продукції порнографічного характеру". 

Правоохоронці повідомили жінці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 301 Кримінального кодексу України. Їй загрожує штраф до 68 тисяч гривень або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до 7 років із можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

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03 03 2021 16:07
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