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СБУ провела обшуки у керівників компартії у Києві, - ФОТО

Під час обшуків слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9-го травня
Під час розслідування правоохоронці встановили механізм організації за дорученням "російських кураторів" проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.
СБУ провела обшуки у керівників компартії у Києві, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

"Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради", — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Слідством також отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України", - додає СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання голів компартії слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9-го травня.

Фото: ssu.gov.ua


Фото:  ssu.gov.ua

Фото:  ssu.gov.ua

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.

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08 05 2018 14:06
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