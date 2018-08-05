СБУ провела обшуки у керівників компартії у Києві, - ФОТО
"Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради", — йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
"Слідством також отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України", - додає СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання голів компартії слідчі виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного режиму, що планувалися для публічного поширення 9-го травня.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, що в Україні з 2015 року діяльність Комуністичної партії заборонена.
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