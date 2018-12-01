Кількість хворих на кір у Києві зросла до 74 людей

Серед хворих – 57 дітей до 17 років

Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, в Києві зареєстровано 74 випадки захворювання на кір.

Серед захворілих — 57 дітей віком до 17 років, а також 17 дорослих.

"Станом на ранок 12 січня до ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" надійшло 74 екстрених повідомлень про випадки кору, серед яких 57 дітей до 17 років та 17 дорослих", - повідомили у Держспоживслужби Києва.

Найвища кількість хворих зареєстрована серед дітей у віці 5-9 років — 46,5%.

Серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 17 випадків, дітей шкільного віку — 30 випадків.

Зазначається, що профілактичні та протиепідемічні заходи проводяться у понад 50 закладах міста.

Нагадаємо, прес-служба Міністерства охорони здоров'я України заявила про те, що в нашій країні за 11 місяців 2017 року на кір захворіли 3382 чоловік.