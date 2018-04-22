Кількість загиблих унаслідок вибуху в Кабулі зросла до 31

За попередніми даними, в Афганістані пролунав ще один вибух

Кількість загиблих унаслідок вибуху в центрі для реєстрації виборців в афганській столиці Кабулі зросла до 31.

Про це повідомляє TOLO News з посиланням на офіційного представника міністерства охорони здоров'я Вахіда Маджрука.

Крім цього зазначається, що зросла й кількість потерпілих - за останніми даними їх більше 50 осіб.

Поліцейські кажуть, що це був теракт. За їх даними, терорист-смертник підірвав вибухівку у дверному прорізі офісів центру. Однак поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за інцидент.

Президент Афганістану Ашраф Гані висловив співчуття загиблим внаслідок вибуху і побажав якнайшвидшого одужання потерпілим. Він заявив, що дав розпорядження відповідним службам надати підтримку і допомога тим, кого торкнулася" цей теракт.

Водночас повідомляється, що в Афганістані пролунав другий вибух за день, передає Khaama Press з посиланням на співробітників органів безпеки.

Згідно з повідомленням, другий інцидент стався також біля центру реєстрації виборців (однак у провінції Баглан на північному сході країни) приблизно за дві години після першої атаки.

Унаслідок вибуху загинуло щонайменше семеро людей, ще десятеро дістали поранення.