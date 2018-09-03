НОВИНИКількість пошукових запитів в Google по слову "біткоін" в березні 2018 року, в порівнянні з груднем 2017, впала в п'ять разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість запитів в Google слова "біткоін" по Україні знизилась вп'ятеро
Інтерес до технології "блокчейн" поки зберігається, однак запитів вдвічі менше, ніж в грудні
Фото: syajvo.com.ua
Про це свідчать дані Google Trends, пише AIN.ua.
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З запитами по слову "криптовалюта" ситуація приблизно аналогічна. Також українці стали менше шукати інформацію про курси криптовалют в Google.
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Інтерес до технології "блокчейн" поки зберігається, однак запитів вдвічі менше, ніж в грудні.
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Сьогодні в пошукових топах по Україні "Паралімпійські ігри" і "8 березня".
Нагадаємо, згідно з аналізом даних сервісу Google Trends, упродовж 2017 року і з початку 2018 року новинний контент, який стосувався економічних питань, збирав 60% читацької аудиторії в Україні, а новини політики цікавили лише 20% читацької аудиторії.
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09 03 2018 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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