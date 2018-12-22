Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість затриманих на шостій акції "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 140

У Париж було стягнуто сили жандармерії і поліцейського спецназу загальною кількістю понад 1200 осіб
Поліція затримала 142 учасника антиурядових протестів у центрі Парижа ("жовті жилети"), які тривають з кінця листопада.
Кількість затриманих на шостій акції "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 140 Фото: AFP

З них 16 осіб поміщені під варту. Велика частина затримань сталася під приводом здійснення масових насильницьких дій, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Серед них один з організаторів протестів, який був присутній на зустрічі з урядом 1 грудня, - 33-річний водій Ерік Друе. Його підозрюють в організації заворушень і незаконному носінні зброї.

У Париж було стягнуто сили жандармерії і поліцейського спецназу загальною кількістю понад 1200 осіб. Дотепер вони очищають центр французької столиці від маніфестантів, використовуючи водомети, сльозогінний газ і спецтехніку

Як повідомляє телеканал Europe 1, кількість учасників протестів 22 грудня в Парижі досягла 2 тис. осіб. Ця акція стала шостою в центрі Парижа з листопада.

Зіткнення маніфестантів з поліцією сталися також в Бордо і Нанті. Протестуючі також продовжили спроби блокувати дороги між Іспанією і Францією.

Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.