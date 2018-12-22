Кількість затриманих на шостій акції "жовтих жилетів" у Парижі перевищила 140
З них 16 осіб поміщені під варту. Велика частина затримань сталася під приводом здійснення масових насильницьких дій, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Серед них один з організаторів протестів, який був присутній на зустрічі з урядом 1 грудня, - 33-річний водій Ерік Друе. Його підозрюють в організації заворушень і незаконному носінні зброї.
У Париж було стягнуто сили жандармерії і поліцейського спецназу загальною кількістю понад 1200 осіб. Дотепер вони очищають центр французької столиці від маніфестантів, використовуючи водомети, сльозогінний газ і спецтехніку
Як повідомляє телеканал Europe 1, кількість учасників протестів 22 грудня в Парижі досягла 2 тис. осіб. Ця акція стала шостою в центрі Парижа з листопада.
Зіткнення маніфестантів з поліцією сталися також в Бордо і Нанті. Протестуючі також продовжили спроби блокувати дороги між Іспанією і Францією.
Як відомо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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