CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість жертв теракту у Кабулі, який стався у неділю, 22 квітня, зросла до 60.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 60
Загалом в результаті теракту були поранені 129 людей
Фото: reuters
Серед загиблих – дев’ять дітей, ще 18 дітей отримали поранення, повідомляє TOLO News з посиланням на оновлені дані Міністерства охорони здоров’я Афганістану.
Загалом в результаті теракту були поранені 129 людей.
Нагадаємо, 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.
За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю. Відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ.
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