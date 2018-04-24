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Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 60

Загалом в результаті теракту були поранені 129 людей
Кількість жертв теракту у Кабулі, який стався у неділю, 22 квітня, зросла до 60.
Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 60 Фото: reuters

Серед загиблих – дев’ять дітей, ще 18 дітей отримали поранення, повідомляє TOLO News з посиланням на оновлені дані Міністерства охорони здоров’я Афганістану.

Загалом в результаті теракту були поранені 129 людей.

Нагадаємо, 22 квітня стався вибух у центрі видачі документів та реєстрації виборців у районі Дашт-е-Барчі міста Кабул.

За даними поліції, терорист-смертник активував вибуховий пристрій на вході в адміністративну будівлю. Відповідальність за теракт на себе взяла ІДІЛ.

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24 04 2018 13:38
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