Кіму Торрі забракло голосів, щоб очолити уряд Каталонії
Торрі забракло лічених голосів для досягнення абсолютної більшості, пише DW з посиланням на dpa.
За даними місцевих ЗМІ, за Торру проголосували 66 з необхідних 68 депутатів. Четверо парламентарів, які є прибічниками незалежності Каталонії, утрималися, а 65 опозиціонерів проголосували проти.
Тепер 14 травня має відбутися друге голосування. Під час нього Торрі вистачить і відносної більшості для того, щоб отримати пост голови регіонального уряду.
Голову женералітету Каталонії мають обрати до 22 травня. Якщо цього не станеться, будуть призначені чергові дострокові вибори до регіонального парламенту.
Нагадаємо, 10 травня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Німеччині, відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував кандидатуру Торри на цей пост.
У своєму виступі перед депутатами Торра зазначив, що "нашим президентом є Карлес Пучдемон", а також підтвердив наміри бути "вірним мандату" виборців на референдумі 1 жовтня минулого року щодо створення незалежної держави.
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