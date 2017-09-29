Клімкін щодо претензій Угорщини: закон про освіту нікого не обмежує
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в рамках заходів під час "Ризької конференції-2017", повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Освітня реформа повністю відповідає нашим зобов’язанням. Наведу простий приклад поточної ситуації. Рік тому я відвідував консульство на Закарпатті, я вітався з людьми і деякі люди не могли відповісти мені українською", - сказав Клімкін.
Він підкреслив, що позиція України полягає не в тому, щоб обмежити навчання мовами національних меншин, а в тому, що певна кількість предметів має викладатися українською.
"Інакше громадяни України, де розмовляють здебільшого угорською або румунською не зможуть вступити до університету, не зможуть служити в армії або зайняти державну посаду... І це також питання національної безпеки. Ідея цього закону – не обмежити когось, а розширити можливості для всіх, залучити всіх до суспільного життя", - сказав міністр.
Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який брав участь у заході разом з Клімкіним, зазначив, що необхідно обговорити ситуацію, яка виникла.
"Звичайно, в цій ситуації необхідний діалог між Україною та ЄС, коли одна із країн-членів висловлює занепокоєння, щоб прояснити спірне питання", - сказав він.
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Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.
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