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Клімкін щодо претензій Угорщини: закон про освіту нікого не обмежує

Позиція України полягає не в тому, щоб обмежити навчання мовами національних меншин, а в тому, що певна кількість предметів має викладатися українською
Новий закон про освіту в Україні не обмежує права національних меншин, а навпаки дає їм додаткові можливості.
Клімкін щодо претензій Угорщини: закон про освіту нікого не обмежує Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в рамках заходів під час "Ризької конференції-2017", повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Освітня реформа повністю відповідає нашим зобов’язанням. Наведу простий приклад поточної ситуації. Рік тому я відвідував консульство на Закарпатті, я вітався з людьми і деякі люди не могли відповісти мені українською", - сказав Клімкін.

Він підкреслив, що позиція України полягає не в тому, щоб обмежити навчання мовами національних меншин, а в тому, що певна кількість предметів має викладатися українською.

"Інакше громадяни України, де розмовляють здебільшого угорською або румунською не зможуть вступити до університету, не зможуть служити в армії або зайняти державну посаду... І це також питання національної безпеки. Ідея цього закону – не обмежити когось, а розширити можливості для всіх, залучити всіх до суспільного життя", - сказав міністр.

Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який брав участь у заході разом з Клімкіним, зазначив, що необхідно обговорити ситуацію, яка виникла.

"Звичайно, в цій ситуації необхідний діалог між Україною та ЄС, коли одна із країн-членів висловлює занепокоєння, щоб прояснити спірне питання", - сказав він.

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Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

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29 09 2017 21:57
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