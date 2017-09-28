Клімкін викликав на консультацію посла в Угорщині через закон про освіту
"Викликав на консультації посла України в Угорщині Л. В. Непоп у зв'язку з реакцією угорської сторони на новий закон України "Про освіту"", - написав він у Twitter.
Міністр підкреслив, що позиція України щодо відносин з Угорщиною незмінна і українська сторона готова до конструктивного обговорення всіх питань.
Він додав, що розраховує на результативний візит в Будапешт.
"Підтверджую свою пропозицію колезі разом поїхати в Дебреценський університет і Закарпаття", - зазначив він.
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Згідно з прийнятою редакцією закону про освіту, з вересня 2018 року дошкільна і початкова освіта може здійснюватися мовою нацменшини при паралельному вивченні державної мови. У середній школі діти починатимуть навчання державною мовою, а мова національної меншини буде вивчатися як окрема дисципліна. Нова редакція закону "Про освіту" набуде чинності 28 вересня.
Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.
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