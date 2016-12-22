Клімкін виступає за введення візового режиму з Росією

Водночас він наголосив, що на території Росії проживає велика кількість українців, проти яких Кремль може влаштувати провокації

Міністерство зовнішніх справ вийде з пропозицією щодо введення візового режиму з Росією.

"Україна має рухатися в напряму того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії", - заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі ТСН.

Водночас він наголосив, що на території Росії проживає велика кількість українців, проти яких Кремль може влаштувати провокації.

"Ми маємо війну з Росією, при чому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, коли ми будемо запроваджувати візовий режим. Зараз це аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією щодо того, як ми це будемо робити і щодо часових рамок", - зауважив Клімкін.

Він також наголосив, що "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".

Як повідомляв iPress.ua, 3 жовтня спікер парламенту Андрій Парубій запропонував розглянути введення візового режиму з РФ через затримання в РФ українського журналіста Романа Сущенка. Він висловив упевненість, що Рада підтримає цю ініціативу.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про необхідність прогнозу і вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з Російською Федерацією.