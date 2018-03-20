Клімкін запропонував посилити тиск на Росію

Після атаки з отруйним газом у Великій Британії Захід повинен був побачити, що для РФ не існує "червоних ліній" та посилити тиск на Москву.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Мова йде про всеосяжну та скоординовану відповідь. Без такої відповіді, без певного роду платформи для трансатлантичного співтовариства – а я бачу Україну важливою частиною трансатлантичної спільноти – Росія спробує втрутитися в демократичні інститути. Тому нам потрібна жорстка відповідь на загрозу Росії", – наголосив міністр.

Глава українського МЗС запропонував запровадити цілеспрямовані санкції.

"Могло б бути більше політичного тиску. Варіантів, щоб протистояти російським нетрадиційним загрозам, може бути багато: у сфері енергетики, у кібергалузі та в інших сферах", – підкреслив він.

Дієвим Клімкін вважає бойкот Чемпіонату світу з футболу.

"З самого початку не було повного розуміння поведінки Росії та її намірів, тому багатьом людям був потрібен час, щоб зрозуміти, що таке РФ та її режим. Проте зараз ставлення до ЄС змінюється. У Європі готові до єдиної відповіді", – переконаний дипломат.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Медична допомога у зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки знадобилася 21 особі.

Напередодні експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон зазначив, що цей випадок у Солсбері скидається на ще один злочин Росії. У РФ заяви Джонсона щодо можливого російського сліду в отруєнні Скрипаля та його доньки розцінили як "неприпустимі".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пообіцяла "належну" відповідь у разі підтвердження причетності Росії до отруєння колишнього російського розвідника та його дочки.

66-річний Скрипаль працював на Головне розвідувальне управління (ГРУ) ще за часів Радянського Союзу. Російська ФСБ стверджувала, що його завербувала британська спецслужба МІ-6, і що Скрипаль дев'ять років співпрацював із британськими спецслужбами та передавав дані про російських агентів у Європі.

Наприкінці 2004-го розвідника затримали в Росії. Невдовзі його засудили до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010-му відбувся найбільший після "холодної війни" обмін шпигунами між США та Росією, після якого Скрипаль був звільнений та отримав притулок у Великобританії.