Отруєння російського екс-шпигуна: у Британії пригрозили РФ санкціями
Про це повідомляє Sky News.
Джонсон зазначив, що на даному етапі не хотів би "ні на кого вказувати пальцем", однак додав, що причетні не уникнуть відповідальності.
"Я кажу урядам по всьому світу, що жодна спроба забрати невинне життя на території Британії не уникне санкцій і не залишиться непокараною", - заявив міністр.
За словами Джонсона, Британії "можливо, знову доведеться переглянути санкційний режим стосовно Росії".
Нагадаємо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.
В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.
Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.
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