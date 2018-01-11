Клімкін заявив, що не закликав українців не відвідувати Білорусь
"Багато хто досі обговорює мої слова щодо небезпеки перебування наших громадян в Білорусі через діяльність російських спецслужб. Запитують, що ж робити? Насправді, нічого не робити. Просто думати головою і зважати на цілком реальну небезпеку", - написав Клімкін у Facebook.
"Я ніколи не закликав українських громадян не відвідувати Білорусь. Власне, це відбувається кожного дня.
Але багатьом ветеранам АТО, журналістам, громадським активістам варто дуже ретельно зважувати усі ризики. Врешті решт, ситуація складна і не обмежується лише захопленням Павла Гриба", - наголосив він.
Клімкін також зазначив, що "нам важливі і потрібні контакти наших суспільств".
"Перший Форум регіонів Білорусі та України в Гомелі був в цьому сенсі дуже позитивним досвідом. Оскільки люди просто розмовляли один з одним. Вже за два роки знову зустрінемося на Другому Форумі в Житомирі", - заявив глава МЗС.
"Український та білоруський народи мають спільну, часто не дуже просту, історію, яка нас багато в чому об'єднує. Впевнений, що будемо мати однаково позитивне майбутнє", - додав він.
Нагадаємо, що Клімкін заявляв, що українським громадянам потенційно небезпечно відвідувати Білорусь.
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