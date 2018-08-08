Клімкін зустрівся з Папою Римським
Під час зустрічі Клімкін передав Папі "Книгу добра", до підготовки якої долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх куточків України, повідомляє прес-служба МЗС України.
"Міністр разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском під час загальної аудієнції у Ватикані аби отримати його благословення, а також подякувати Понтифіку за гуманітарну ініціативу "Папа для України", молитви за мир у нашій державі та передати ексклюзивну копію цієї книги", - йдеться у повідомленні.
У МЗС пояснили, що у цьому унікальному виданні, виготовленому вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії про добро, зібрано 50 реальних розповідей про добро та 50 малюнків, що є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті.
"Книга Добра" 8 серпня розпочала мандрівку світом з Ватикану.
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