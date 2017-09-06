Кличко заявив, що перевірка його декларації це "жування повітря"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що він уже давав пояснення Національному антикорупційному бюро з приводу своєї декларації і нова перевірка - це "жування повітря".

"Любителям "жувати повітря" скажу: всю необхідну інформацію і пояснення я надав НАБУ вже давно. Все, що належить мені, я задекларував - чесно і відповідно до законодавства. Когось цікавлять будинки? Теж говорив, що належать вони компаніям мого брата. Як я чи мій брат заробили свої статки? Про це знає весь світ", - повідомив політик у Facebook.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації мером Києва Віталієм Кличком.

Перевірка декларації Кличка почалася після того, як про нього випустила розслідування програма "Схеми". Журналісти вважають, що мер Києва не задекларував два будинки Гамбурзі і Лос-Анджелесі.

Юристи Центру протидії корупції звернулися в НАБУ із заявою в грудні 2016 року, але тоді НАБУ перенаправило її в Нацагентство з питань запобігання корупції. Після цього Центр протидії корупції оскаржив бездіяльність НАБУ в суді. Суддя Солом'янського суду відмовив у відкритті справи, а Апеляційний суд Києва зобов'язав НАБУ почати кримінальне провадження.