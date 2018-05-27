Кличко обіцяє встановити в Києві пам'ятник Іллі Муромцю

Про це він заявив під час заходів з нагоди Дня Києва в містечку "Фестиваль чемпіонів" на Хрещатику, повідомляє прес-служба КМДА.

Мер столиці висловив впевненість, що Київ – по-справжньому європейське місто, в якому хочеться жити, працювати, розважатися та пов'язувати з ним свої мрії та майбутнє.

Кличко нагадав, що рік тому на Оболоні відкрили парк "Наталка", який він назвав "золотим стандартом" зелених зон столиці. Також після реконструкції відкрили історичний Київський велотрек, реконструювали світломузичний фонтанний комплекс на Майдані, оновили пішохідну зону на Поштовій площі.

Міський голова розповів, що два дні тому – до Дня Києва – відкрили ще один знаковий парк – на Володимирській гірці. Крім того, зауважив мер, незабаром в кожному районі міста з'являться сучасні парки європейського зразка.

Кличко додав, що місто оновлює дороги, будує школи та дитсадки, ремонтує лікарні, закуповує новий громадський транспорт.

Нагадаємо, Віталій Кличко заявив, що столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Мер Києва переконує, що підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для належної роботи, розвитку та оновлення транспортної інфраструктури столиці.

Кличко заявив про намір зробити Київ велостолицею.