Кличко: Столиця значно поліпшує позиції

За словами мера столиці, не останню роль у формуванні оцінки комфортності життя в рейтингу має безпекова ситуація в країні

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував результати міста у щорічному рейтингу The Economist найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018.

"Навіть попри те, що, в цілому, Київ живе мирним життям, за 700 кілометрів від столиці тривають бойові дії. Ми звикли до такого життя. А для експертів "The Economist" - це загроза, що в результаті випливає на оцінку комфорту життя в місті. Цей рейтинг є проекцією оцінки експертами того, що відбувається загалом в Україні", - відзначив мер Києва, інформує "Економіна правда".

Столиця України цього разу у списку посіла 118 місце, набравши 56,6 балів з 100 можливих і опинився в списку міст, які за 5 років (з 2013-ого) найбільше погіршили своє становище. Згідно з даними рейтингу, показник комфорту життя в Києві впав на 12,6%.

"Але, я хочу звернути увагу, що в порівнянні з торішніми результатами Київ піднявся в рейтингу на 13 позицій. В 2017 і 2016 році місто займало 131 позицію в рейтингу. І відзначу, що це не завадило Києву блискуче провести і фінал Ліги чемпіонів, і Євробачення, збільшити потік туристів", - наголосив мер.

"Протягом останніх дванадцяти місяців Київ значно поліпшує свої позиції за рахунок економічного росту та відносної політичної стабільності. Навіть попри конфлікт на Донбасі", - процитував The Economist Кличко.

Нагадаємо, журнал The Economist опублікував щорічний рейтинг найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018. Київ в списку зайняв 118 місце, набравши 56,6 балів зі 100 можливих.

