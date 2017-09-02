Кличку вручили повістку в суд прямо на сесії Київради, - ФОТО

“Сьогодні під час засідання сесії Київради особисто вручив Віталію Кличку повістку в Дарницький районний суд ... Мер столиці відбивався як міг, але повістку все одно отримав. Кличко вже тричі проігнорував повістки і не з'явився в суд. Небажання давати показання в суді пояснюється тим, що йому доведеться під присягою пояснювати, чому він, як мер столиці, не дав розпорядження благоустрою (департаменту благоустрою КМДА - ред.) знести незаконно встановлений паркан біля ст. м. Осокорки, в результаті чого там і сталася кривава бійня 19 травня 2015 року", -повідомив депутат Київради Прохор Антоненко у Facebook.

За словами Антоненка, існує відео, яке підтверджує, ,що напередодні бійки на Осокорках активіст Володимир Тищенко, якого намагаються зараз засудити за боротьбу за збереження скверу, приходив до мера, щоб запобігти можливим зіткнення між жителями і "тітушками", що охороняли незаконно встановлений забудовником паркан.

Депутат також віддав меру Києва повістку в суд для радника міського голови і депутата Верховної Ради Дмитра Білоцерківця, який "так само, як і його шеф, вже втретє йде від судових засідань".

Судове засідання відбудеться 10 лютого о 10:00 в Дарницькому районному суді.

Як повідомляв iPress.ua, скандал навколо будівництва триває ще з 2014 року. 17 листопада також відбулися зіткнення місцевих жителів з міліцією, яка не давала знести паркан з місця забудови.

Активісти заявляють, що документи на будівництво видавалися під час перебування на посаді мера Києва Леоніда Черновецького, комісія Київради їх ще не перевіряла, громадське обговорення будівництва не проводилося. За їх словами, будівництво перешкоджає проходу до метро.