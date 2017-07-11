Коломойський позивається до Нацбанку про захист ділової репутації

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.