ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський подав позов до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коломойський позивається до Нацбанку про захист ділової репутації
Тексту судової ухвали з вимогами позивача поки що не оприлюднено
Фото:epravda.com.ua
Документ зареєстрував Печерський районний суд Києва 1 листопада.
Відповідачами за позовом є Національний банк України, ТОВ "Ріботто", фізособа Тарас Мірошник, ТОВ "Редакція газети Закон і Бізнес", ТОВ "Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна", ТОВ "Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна", - повідомляє LB.ua.
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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07 11 2017 15:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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