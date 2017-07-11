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Коломойський позивається до Нацбанку про захист ділової репутації

Тексту судової ухвали з вимогами позивача поки що не оприлюднено
Колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський подав позов до Національного банку про захист честі, гідності та ділової репутації.
Коломойський позивається до Нацбанку про захист ділової репутації Фото:epravda.com.ua

Документ зареєстрував Печерський районний суд Києва 1 листопада.

Відповідачами за позовом є Національний банк України, ТОВ "Ріботто", фізособа Тарас Мірошник, ТОВ "Редакція газети Закон і Бізнес", ТОВ "Інформаційне агентство Інтерфакс-Україна", ТОВ "Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна", - повідомляє LB.ua.

Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.

 

 

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07 11 2017 15:41
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