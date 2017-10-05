Коли я кажу, що моя місія закінчена, я не жартую, - голова НБУ

Гонтарева стверджує, що досягла всіх своїх цілей на посаді голови НБУ.

Про свої плани і місію в роботі центрбанку Валерія Гонтарєва розповіла в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що їй вдалося за час перебування на посаді голови НБУ реалізувати всі задуми.

"Питання тільки, що я хотіла це зробити за рік, а вийшло за три. По наївності я не уявляла опір середовища, яке загальмувало ці процеси, але все одно зроблено все", - наголосилила Гонтарева.

Вона додала: "Ще раз хочу повторити, що проведені реформи - це Success Story, якою ми дуже пишаємося".

Нагадаємо, що 10 травня останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарева призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.