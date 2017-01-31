Колишній чемпіон Української Баскетбольної Ліги знявся з чемпіонату України

Баскетбольний клуб Кривбас (Кривий Ріг) припинив виступи в українській Суперлізі.

Крім цього, команда не буде продовжувати виступати в дивізіоні Б Вищої ліги, повідомляє офіційний сайт клубу.

У зв'язку з цим результати матчів клубу в нинішньому сезоні анулюються. Також повідомляється, що суперник криворіжців на стадії чвертьфіналу Кубка України одеська БІПА автоматично проходить у Фінал чотирьох.

Причина зняття клубу зі змагань — фінансові проблеми, а саме заборгованості по заробітній платі перед діючими гравцями.

Кривбас є бронзовим призером останнього розіграшу Суперліги і чемпіоном Української Баскетбольної Ліги 2009 року.

Навесні 2016 року повідомлялося про ймовірне зникнення української Суперліги.

Чинним чемпіоном України з баскетболу є Хімік з Южного.