Колишня дружина Путіна пов'язана з багатомільйонним бізнесом на нерухомості, - Reuters
Оренда будівлі приносить мільйони доларів, інформує Reuters.
Реконструкція особняка, відомого як Будинок Волконського, за адресою Воздвиженка, 9 проводилася за фінансової підтримки фонду Костянтинівський, серед керівників якого близькі знайомі Путіна, згідно з документами з сайту фонду. Власник будинку - фонд Центр розвитку міжособистісних комунікацій (ЦРМК).
Джерела, близькі до керівництва фонду розповіли, що в його діяльності, бере активну участь Людмила Путіна.
Більша частина Будинку Волконського здається приватним і державним компаніям, серед яких два держбанки і організація, яка отримує контракти від Міністерства оборони.
Здачею нерухомості займається компанія Меридіан: вона орендує більшу частину будівлі і здає приміщення субарендаторам. Меридіан на 99 відсотків належить компанії Интерьерсервис, якої, за даними ЕГРЮЛ, з 2014 року володіє Людмила Олександрівна Шкребньова. Її ім'я, по батькові та прізвище збігаються з ім'ям, по батькові і дівочим прізвищем Людмили Путіної. Ще 1 відсоток Меридіана належить колишній дружині Василя Шестакова, якого називають другом Володимира Путіна.
Зазначається, що у фонду є офіси в Будинку Волконського. Однак більша частина будівлі здається, зокрема, двом російським державним банкам. Крім того, в будівлі є кілька кафе, салон краси, фітнес-клуб, турагентство, комерційна школа додаткової освіти, зубна клініка і автоломбард.
За даними агентства, банк ВТБ, який орендує частину будівлі, сплачує власнику більше 2 мільйонів доларів на рік. Ці гроші перераховуються компанії Меридіан.
Крім того, агентство відзначає, що виручка компанії за 2015 рік склала 225 млн рублів (близько 4 мільйонів доларів), але куди йдуть гроші встановити не вдалося.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін з дружиною Людмилою 6 червня ввечері оголосили про те, що їх шлюб розпався.
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