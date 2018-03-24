Колишню працівницю харківського метро звинувачують у смерті пенсіонера в підземці

Жінка не відреагувала на сигналізацію, що повідомляла про чоловіка в тунелі на рейках

Поліція Харкова повідомила про підозру колишній співробітниці харківського метрополітену через загибель 80-річного пенсіонера на станції "Центральний ринок".

Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Харківської області, 18 січня до відділу поліції в метрополітені надійшло повідомлення від старшого поїзного диспетчера. Працівник розповів про те, що при виїзді на платформу станції метро "Центральний ринок" машиніст електропотягу застосував екстрене гальмування, щоб запобігти наїзду на чоловіка, який перебував у тунелі між станціями метро.

Потерпілого доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у непритомному тяжкому стані. Наступного дня він помер, не приходячи до тями.

Досудове розслідування встановило, що 18 січня чоловік спустився з платформи на рейки та попрямував тунелем у бік станції метро "Південний вокзал". Спрацював пристрій контролю проходу до тунелю, в тунелі увімкнулось світло та спрацювала звукова сигналізація у приміщенні чергового по станції "Центральний ринок". Однак 37-річна працівниця метрополітену ніяк не відреагувала на те, що відбувалося. Вона вимкнула робоче освітлення сигналізації тунелю та привела пристрій контролю проходу до тунелю у робочий стан.

"Слідчим відділенням відділу поліції в метрополітені відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. 23 березня жінці повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення", – розповіли правоохоронці.

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