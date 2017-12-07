Комітет визнав обґрунтованими подання на Добкіна
Таке рішення прийняли більшість представників комітету, повідомляє "Українська правда".
"Комітет вважає, що подання щодо кримінальної відповідальності є достатнім, законним і вмотивованим, але має певні недоліки", - зазначив голова комітету Павло Пинзеник.
"Щодо затримання, комітет вважає подання законним, але не достатньо обґрунтованим та вмотивованим", - зауважив в.о. голови комітету.
Члени комітету визначили подання про згоду на арешт Добкіна також необґрунтованим.
Всі три подання передали голові Верховної ради.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.
Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.
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