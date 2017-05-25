Компанія Ахметова отримала перше вугілля з ПАР
Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.
"Наше перше судно з вугіллям із ПАР прибуло в Україну. Найближчим часом ми почнемо відвантажувати дефіцитний антрацит на склади наших ТЕС", - йдеться в повідомленні.
"За рахунок цих поставок ми зможемо підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду", - заявили в компанії.
На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.
Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.
Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.
Напередодні стало відомо, що Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.
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