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Компанія Ахметова отримала перше вугілля з ПАР

На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки
Перше судно з антрацитом з Південно-Африканської Республіки для компанії ДТЕК прибуло в Україну.
Компанія Ахметова отримала перше вугілля з ПАР Фото: УЗ

Про це компанія повідомила на сторінці в Facebook.

"Наше перше судно з вугіллям із ПАР прибуло в Україну. Найближчим часом ми почнемо відвантажувати дефіцитний антрацит на склади наших ТЕС", - йдеться в повідомленні.

"За рахунок цих поставок ми зможемо підготуватися до проходження осінньо-зимового періоду", - заявили в компанії.

На початку квітня ДТЕК підтвердив закупівлю 600 тисяч тонн антрацитового вугілля з Південно-Африканської республіки.

Крім того, у травні ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

Нагадаємо, 15 березня DTEK Energy Group заявила про захоплення бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" всіх активів "ДТЕК Енерго" на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Напередодні стало відомо, що Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.

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25 05 2017 21:22
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