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Компанія Amazon стала другою за розміром капіталізації в світі, випередивши Google

В результаті ринкова вартість Amazon досягла $ 768 млрд євро
Інтернет-рітейлер Amazon.com за підсумками торгів у вівторок вперше обігнав Alphabet, холдингову компанію Google, і став другою за розміром капіталізації компанією в світі.
Компанія Amazon стала другою за розміром капіталізації в світі, випередивши Google Фото: svit24.net

Про це повідомляє Reuters.

В результаті ринкова вартість Amazon досягла $ 768 млрд євро проти $ 762 млрд у Alphabet. Apple продовжує займати першу сходинку з капіталізацією в $ 889 млрд.

На зростання акцій Amazon вплинули очікування інвесторів від розвитку напрямків хмарних технологій, продажу продовольчих товарів та інших нових підрозділів Amazon.

Цінні папери Alphabet, навпаки, впали на тлі скандалу з витоком даних користувачів Facebook, так як одним з основних джерел доходу компанії є онлайн-реклама.

Нагадаємо, 1 лютого компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом у світі, обійшовши Apple та Google.

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21 03 2018 11:23
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