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Компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом

Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів
Американська компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом у світі, обійшовши Apple та Google.
Компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом Фото: svit24.net

Відповідну доповідь із дослідженням представила консалтингова компанія Brand Finance Global 500.

Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів. З того часу, як Amazon відкрила платформу для онлайн-продажу, вона стала найбільшим інтернет-бізнесом у світі за показниками вартості усіх акцій та доходу.

На сьогодні Amazon має філії за межами США - у Бразилії, Канаді, Британії, Німеччині, Японії, Франції, Індії тощо.


Фото: Brand Finance Global 500

До першої п’ятірки дорогих брендів входять Apple, Google, Samsung та Facebook.

Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.

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01 02 2018 16:20
ТЕГИ: Google, Apple, Amazon
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