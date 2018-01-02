Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів

Американська компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом у світі, обійшовши Apple та Google.

Відповідну доповідь із дослідженням представила консалтингова компанія Brand Finance Global 500.

Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів. З того часу, як Amazon відкрила платформу для онлайн-продажу, вона стала найбільшим інтернет-бізнесом у світі за показниками вартості усіх акцій та доходу.

На сьогодні Amazon має філії за межами США - у Бразилії, Канаді, Британії, Німеччині, Японії, Франції, Індії тощо.



Фото: Brand Finance Global 500

До першої п’ятірки дорогих брендів входять Apple, Google, Samsung та Facebook.

Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.