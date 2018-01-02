БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАмериканська компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом у світі, обійшовши Apple та Google.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія Amazon уперше стала найдорожчим брендом
Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів
Фото: svit24.net
Відповідну доповідь із дослідженням представила консалтингова компанія Brand Finance Global 500.
Вартість бренду за рік подорожчала на 42% і тепер коштує 150,8 мільярдів доларів. З того часу, як Amazon відкрила платформу для онлайн-продажу, вона стала найбільшим інтернет-бізнесом у світі за показниками вартості усіх акцій та доходу.
На сьогодні Amazon має філії за межами США - у Бразилії, Канаді, Британії, Німеччині, Японії, Франції, Індії тощо.
Фото: Brand Finance Global 500
До першої п’ятірки дорогих брендів входять Apple, Google, Samsung та Facebook.
Нагадаємо, керівник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії, його статки сягнули $105,1 млрд.
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