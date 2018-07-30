Компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках

У розділі "купальники" на сайті компанії фото моделей не відретушовані - на них можна побачити розтяжки, шрами

Шведська мережа з продажу одягу H&M вирішила відмовитися від ретушованих фотографій моделей у купальниках.

Таке рішення H&M ухвалила через декілька місяців після того, як компанія Monki, яка входить до H&M Group, отримала багато схвальних відгуків через натуральні знімки моделей, повідомляє The Village Україна, інформує "Громадське".



Фото: hm.com

Раніше від ретушованих фото відмовилися такі бренди, як ASOS, Boohoo і Missguided.

H&M (Hennes & Mauritz) - найбільша в Європі роздрібна мережа, що спеціалізується на продажі одягу та аксесуарів. Компанія працевлаштовує понад 104 тисячі людей у 62 країнах світу. Кількість магазинів компанії перевищує 4,5 тисячі.