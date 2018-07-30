CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШведська мережа з продажу одягу H&M вирішила відмовитися від ретушованих фотографій моделей у купальниках.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках
У розділі "купальники" на сайті компанії фото моделей не відретушовані - на них можна побачити розтяжки, шрами
H&M у Лондоні. Фото: rendezvous.blogs.nytimes.com
Таке рішення H&M ухвалила через декілька місяців після того, як компанія Monki, яка входить до H&M Group, отримала багато схвальних відгуків через натуральні знімки моделей, повідомляє The Village Україна, інформує "Громадське".
Фото: hm.com
Раніше від ретушованих фото відмовилися такі бренди, як ASOS, Boohoo і Missguided.
H&M (Hennes & Mauritz) - найбільша в Європі роздрібна мережа, що спеціалізується на продажі одягу та аксесуарів. Компанія працевлаштовує понад 104 тисячі людей у 62 країнах світу. Кількість магазинів компанії перевищує 4,5 тисячі.
Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київським ТРЦ Lavina Mall.
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30 07 2018 10:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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