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Компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках

У розділі "купальники" на сайті компанії фото моделей не відретушовані - на них можна побачити розтяжки, шрами
Шведська мережа з продажу одягу H&M вирішила відмовитися від ретушованих фотографій моделей у купальниках.
Компанія H&M не буде ретушувати фото моделей у купальниках H&M у Лондоні. Фото: rendezvous.blogs.nytimes.com

Таке рішення H&M ухвалила через декілька місяців після того, як компанія Monki, яка входить до H&M Group, отримала багато схвальних відгуків через натуральні знімки моделей, повідомляє The Village Україна, інформує "Громадське".


Фото: hm.com

Раніше від ретушованих фото відмовилися такі бренди, як ASOS, Boohoo і Missguided.

H&M (Hennes & Mauritz) - найбільша в Європі роздрібна мережа, що спеціалізується на продажі одягу та аксесуарів. Компанія працевлаштовує понад 104 тисячі людей у 62 країнах світу. Кількість магазинів компанії перевищує 4,5 тисячі.

Як повідомляв iPress.ua, шведська компанія одягу H&M підписала контракт про відкриття магазину з київським ТРЦ Lavina Mall.

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30 07 2018 10:22
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