Конгрес США пообіцяв Порошенку прискорити визнання Голодомору геноцидом українців

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

"Ми розпочали своє перебування у Сполучених Штатах біля пам’ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції", – заявив президент Петро Порошенко 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Раяном, повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Нагадаємо, у травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.