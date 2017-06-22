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Конгрес США пообіцяв Порошенку прискорити визнання Голодомору геноцидом українців

Минулого місяця таку резолюцію прийняв Сенат Сполучених Штатів
Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Конгрес США пообіцяв Порошенку прискорити визнання Голодомору геноцидом українців Фото: memorialholodomors.org.ua

"Ми розпочали своє перебування у Сполучених Штатах біля пам’ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції", – заявив президент Петро Порошенко 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Раяном, повідомляє "Радіо Свобода".

Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Нагадаємо, у травні Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

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22 06 2017 08:40
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