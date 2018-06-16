Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні в 2019 році

Допомогу Україні по лінії Пентагону і Держдепартаменту може бути збільшена на 70 млн порівняно з цим роком

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.

Про це зазначається у повідомленні посольства України в США на сторінці в Facebook.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити на допомогу Україні у сфері безпеки, у тому числі летальна зброю оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол.

Ця сума на 50 млн дол перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік", – йдеться у повідомленні.