БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні в 2019 році
Допомогу Україні по лінії Пентагону і Держдепартаменту може бути збільшена на 70 млн порівняно з цим роком
Фото: home.treasury.gov
Про це зазначається у повідомленні посольства України в США на сторінці в Facebook.
"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити на допомогу Україні у сфері безпеки, у тому числі летальна зброю оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол.
Ця сума на 50 млн дол перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.
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