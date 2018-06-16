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Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні в 2019 році

Допомогу Україні по лінії Пентагону і Держдепартаменту може бути збільшена на 70 млн порівняно з цим роком
Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США запропонував збільшити бюджет 2019 року суму допомоги для України, що надається через програми Державного департаменту і Пентагону.
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні в 2019 році Фото: home.treasury.gov

Про це зазначається у повідомленні посольства України в США на сторінці в Facebook.

"Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив власний проект "Закону про асигнування на потреби міністерства оборони на 2019 рік", де кошти, які пропонується виділити на допомогу Україні у сфері безпеки, у тому числі летальна зброю оборонного характеру, визначені в обсязі 250 млн дол.

Ця сума на 50 млн дол перевищує асигнування для відповідних програм підтримки України, затверджених у консолідованому законі про бюджетні асигнування на 2018 рік", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, із 2014 року США надали Україні майже 1 мільярд доларів на безпекову допомогу.

 

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16 06 2018 11:18
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