Конкурсна комісія МОЗ відхилила всі кандидатури на посаду головного лікаря "Охматдиту"

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" у понеділок, 20 березня, провела відкритий відбір претендентів на цю посаду.

Про це на засіданні комісії повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Укрінформ.

"Ми прийшли до консенсусу, що жоден кандидат не підходить на посаду головного лікаря "Охматдиту". Нам потрібен кандидат, який має бачення, буде змінювати філософію лікарні, який буде надавати нове натхнення лікарні, яку ми вже роками будуємо і не можемо завершити", - сказала Супрун.

Супрун повідомила, що комісія МОЗ збереться через тиждень і визначить дату оголошення нового конкурсу, а також закликала лікарів подавати документи на конкурс.

Нагадуємо, 10 березня конкурсна комісія МОЗ розглянула надані кандидатами документи і прийняла рішення допустити до участі в наступному етапі конкурсу чотирьох кандидатів: Дмитра Вернигору, Олега Залату, Тетяну Іванову та Раїсу Мостовенко.

Сьогодні, 20 березня, кандидати представили своє бачення розвитку дитячої лікарні "Охматдит". На перший етап конкурсу на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" було подано 9 заявок.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.

Національна спеціалізована лікарня "Охматдит" - найбільший в Україні дитячий діагностично-лікувальний заклад.