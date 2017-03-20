Конкурсна комісія МОЗ відхилила всі кандидатури на посаду головного лікаря "Охматдиту"
Про це на засіданні комісії повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Укрінформ.
"Ми прийшли до консенсусу, що жоден кандидат не підходить на посаду головного лікаря "Охматдиту". Нам потрібен кандидат, який має бачення, буде змінювати філософію лікарні, який буде надавати нове натхнення лікарні, яку ми вже роками будуємо і не можемо завершити", - сказала Супрун.
Супрун повідомила, що комісія МОЗ збереться через тиждень і визначить дату оголошення нового конкурсу, а також закликала лікарів подавати документи на конкурс.
Нагадуємо, 10 березня конкурсна комісія МОЗ розглянула надані кандидатами документи і прийняла рішення допустити до участі в наступному етапі конкурсу чотирьох кандидатів: Дмитра Вернигору, Олега Залату, Тетяну Іванову та Раїсу Мостовенко.
Сьогодні, 20 березня, кандидати представили своє бачення розвитку дитячої лікарні "Охматдит". На перший етап конкурсу на посаду головного лікаря дитячої лікарні "Охматдит" було подано 9 заявок.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.
Національна спеціалізована лікарня "Охматдит" - найбільший в Україні дитячий діагностично-лікувальний заклад.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану