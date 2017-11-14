Концерт Джамали в Мінську скасували через низькі продажі квитків
Про це повідомляє білоруське радіо "Народна воля".
Відзначається, що на захід, який повинен був відбутися в концертному залі Prime Hall місткістю 2,5 тисячі осіб, купили лише 100 квитків.
Власники закладу заявили, що скасування концерту не пов'язане з політикою, з низькою відвідуваністю вони стикаються не вперше. Наприклад, через погані продажі квитків у менші зали переносилися виступи російських артистів, таких як "Каста" та Ольга Бузова.
"Для нас це несподіванка, але не сенсація. Джамала — не перший виконавець, чиї концерти ми скасовуємо через те, що не продається така кількість квитків, щоб відшкодувати витрати. Дуже шкода, що так вийшло. Джамала — фантастична співачка", - розповіли в Prime Hall.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок Джамали у фінальній частині "Євробачення" суму в 1,58 млн грн.
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