Корчак стала координатором із гендерної рівності у НАЗК
Вони організовують роботу відповідних органів виконавчої влади в напрямі урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності, повідомляє НАЗК.
Також вони мають координувати заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, контролювати їх реалізацію, пропагувати ліквідацію всіх форм дискримінації за ознакою статі й інформувати про це.
Нагадаємо, за словами спеціального представника генерального секретаря НАТО з питань "Жінки.Мир.Безпека" Клер Хатчинсон, Альянс готовий до активізації співпраці з Україною у питаннях щодо впровадження гендерної рівності, безпеки, оборони та проведення реформ.
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