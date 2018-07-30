Корчак стала координатором із гендерної рівності у НАЗК Уповноважені особи (координатори) мають забезпечувати рівні права і можливості жінок і чоловіків, запобігати та протидіяти насильству за ознакою статі

Наталію Корчак визначено уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Фото: FB НАТАЛІЯ КОРЧАК

Вони організовують роботу відповідних органів виконавчої влади в напрямі урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності, проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності, повідомляє НАЗК. Також вони мають координувати заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі, контролювати їх реалізацію, пропагувати ліквідацію всіх форм дискримінації за ознакою статі й інформувати про це. Нагадаємо, за словами спеціального представника генерального секретаря НАТО з питань "Жінки.Мир.Безпека" Клер Хатчинсон, Альянс готовий до активізації співпраці з Україною у питаннях щодо впровадження гендерної рівності, безпеки, оборони та проведення реформ.

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