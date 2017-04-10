Кореспондента російського телеканалу затримали у Києві
"Громадянин РФ Немишев, затриманий поліцією за вчинення кримінального правопорушення, був доставлений до райуправління", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Раніше про затримання Немишева в Києві повідомив сайт телеканалу.
"Кореспондент "Центрального телебачення" В'ячеслав Немишев перебуває в одному з відділень поліції української столиці. У Києві він виконував редакційне завдання", - повідомляється на сайті НТВ в середу.
Уточнюється, що зв'язку з журналістом немає. "Відомо, що його допитують співробітники Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ депортувала з України російську журналістку Курбатову.
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