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Кореспондента російського телеканалу затримали у Києві

Кореспондента НТВ В'ячеслава Немишева затримали за вчинення кримінального правопорушення
Правоохоронці підтверджують інформацію про затримання в Києві громадянина Російської Федерації, кореспондента телепрограми "Центральне телебачення" російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева за вчинення кримінального правопорушення.
Кореспондента російського телеканалу затримали у Києві Фото: rbc.ua

"Громадянин РФ Немишев, затриманий поліцією за вчинення кримінального правопорушення, був доставлений до райуправління", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Раніше про затримання Немишева в Києві повідомив сайт телеканалу.

"Кореспондент "Центрального телебачення" В'ячеслав Немишев перебуває в одному з відділень поліції української столиці. У Києві він виконував редакційне завдання", - повідомляється на сайті НТВ в середу.

Уточнюється, що зв'язку з журналістом немає. "Відомо, що його допитують співробітники Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ депортувала з України російську журналістку Курбатову.

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04 10 2017 22:47
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