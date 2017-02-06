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Королевську облили зеленкою в Одесі

Інцидент відбувся на "З'їзді жінок півдня"
Народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2 червня облили зеленкою в Одесі.
Королевську облили зеленкою в Одесі Наталя Королевська. Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa

"Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так", - повідомляє "Автомайдан Одеса" на своїй сторінці у Facebook.

Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.

Нагадаємо, що 9 травня 2016 року у Слов’янську, що на Донбасі, Королевську також облили зеленкою та закидали яйцями і борошном.

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02 06 2017 14:56
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