ПОЛІТИКА НОВИНИНародного депутата від фракції "Опозиційний блок" Наталю Королевську 2 червня облили зеленкою в Одесі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Королевську облили зеленкою в Одесі
Інцидент відбувся на "З'їзді жінок півдня"
Наталя Королевська. Фото: facebook.com/AutomaidanOdesa
"Королевська приїхала в Одесу... Але щось пішло не так", - повідомляє "Автомайдан Одеса" на своїй сторінці у Facebook.
Як видно на фото, у неї повністю облито обличчя і руки.
Нагадаємо, що 9 травня 2016 року у Слов’янську, що на Донбасі, Королевську також облили зеленкою та закидали яйцями і борошном.
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02 06 2017 14:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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