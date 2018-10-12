Короткометражка "Штангіст" здобула Гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Польщі
Стрічка отримала головний приз фестивалю, перший приз в категорії Eastward window, приз за найкращу операторську роботу та приз New Europe Talent Award, повідомляє "Громадське".
"Штангіст" - історія про молодого важкоатлета, який готується до престижних змагань, і водночас стикається з труднощами у сосунках з дівчиною, тренером і рідними.
У жовтні короткометражка "Штангіст" здобула Гран-прі на Варшавському кінофестивалі. У травні стрічка перемогла у національному короткометражному конкурсі київського кінофестивалю "Молодість". Короткометражка є копродукцією України та Польщі.
Нагадаємо, вітчизняний короткометражний мультфільм Олександра Колодія та Степана Коваля "Лабіринт" отримав нагороду на румунському кінофестивалі Alter-Native.
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