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Короткометражка "Штангіст" здобула Гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Польщі

Стрічка отримала головний приз фестивалю
Ігровий короткометражний фільм "Штангіст" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука здобув чотири нагороди на кінофестивалі Žubroffka International Short Film Festival у Польщі.
Короткометражка "Штангіст" здобула Гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Польщі штангіст короткий метр

Стрічка отримала головний приз фестивалю, перший приз в категорії Eastward window, приз за найкращу операторську роботу та приз New Europe Talent Award, повідомляє "Громадське".

"Штангіст" - історія про молодого важкоатлета, який готується до престижних змагань, і водночас стикається з труднощами у сосунках з дівчиною, тренером і рідними.

У жовтні короткометражка "Штангіст" здобула Гран-прі на Варшавському кінофестивалі. У травні стрічка перемогла у національному короткометражному конкурсі київського кінофестивалю "Молодість". Короткометражка є копродукцією України та Польщі.

Нагадаємо, вітчизняний короткометражний мультфільм Олександра Колодія та Степана Коваля "Лабіринт" отримав нагороду на румунському кінофестивалі Alter-Native.

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10 12 2018 23:59
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