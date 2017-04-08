Кортеж Луценка регулярно їздить зустрічною смугою, - ВІДЕО

Журналісти надіслали запит до ГПУ з проханням прокоментувати, через які причини автомобілі, на яких пересувається Юрій Луценко, нехтують правилами дорожнього руху. Однак відповіді не отримали

Кортеж генерального прокурора Юрія Луценка часто порушує правила дорожнього руху, виїжджає на зустрічну смугу, розвертається через подвійну суцільну лінію.

Поведінку кортежу генпрокурор неодноразово фіксували журналісти програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" та каналу "UA:Перший").

Так, зокрема, трапилося 11 липня, коли два авто "Тойота Кемрі", якими користується очільник ГПУ, прямували до Верховної Ради на розгляд питання щодо зняття депутатської недоторканності з кількох народних депутатів, коли до засідання лишалося 10 хвилин. Те саме порушення з боку кортежу генерального прокурора журналісти фіксували ще двічі.

Журналісти зафіксували, як, заїжджаючи до Головного управління СБУ, цей кортеж перетнув подвійну суцільну розмітку, щоб не їхати далі розвертатися на перехресті.

Також журналісти стали свідками як на вулиці Мечникова, тягнучись кілька хвилин у великому заторі, кортеж генерального прокурора зрештою поїхав зустрічною смугою, перетнувши подвійну суцільну.

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