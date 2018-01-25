Кожне п’яте придбане чиновниками авто - пригнане з-за кордону, - ІНФОГРАФІКА

Ніщо людське чиновникам не чуже - вони теж люблять хороші авто, і теж не цураються приганяти вживаних "європейців"

У 2017 році 18,5% усіх придбаних держслужбовцями авто виявилися купленими в іноземних громадян або компаній.

Як показують дослідження аналітиків проекту "Декларації" у 2017 році чиновники стали власниками 4962 транспортних засобів. З них 919 (18,5%) були куплені в іноземних громадян або компаній. Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Аналітики зазначили, що близько 97% цих автомобілів - 2010 року випуску або новіші, тобто відповідають екологічному стандарту "Євро-5". Такі машини можна розмитнити за українським законодавством, до того ж податки на це були частково знижені. Тому залишається сподіватися, що нові власники авто все ж поставлять їх на українську реєстрацію і держава отримає всі необхідні збори.

Водночас, минулорічні рекордсмени, все ж купували транспортні засоби в Україні. Найбільше грошей на це - 9,3 млн гривень - витратив народний депутат Віктор Развадовський. У 2017-му він придбав собі три новеньких автівки - Range Rover, BMW Alpina і Mercedes-Benz E43. У 5,6 млн обійшлися депутату Житомирської облради Ігорю Ходаку його Audi A8 і Lexus LX 570. А нардеп Максим Микитась потрапив у трійку фіналістів завдяки одному лише Range Rover вартістю 5,2 млн гривень.

Загалом 2017-й став роком автомобілів середньої цінової категорії. Найпопулярнішими марками виявилися німецький Volkswagen (9,6% від усіх придбаних автомобілів), японська Toyota (8,6%), чеська Skoda (7,2%), французький Renault (6,5%) і корейський Hyundai (6,3%).

Сукупна вартість усіх набутих чиновниками за рік транспортних засобів склала майже 1,6 млрд гривень, проте досить часто ціни автомобілів у деклараціях є заниженими.

Нагадаємо, що голова податкового комітету Ради Ніна Южаніна вважає, що автомобілі на іноземній реєстрації порушують митні правила і безпеку.

Окрім того, за її словами, зниження мит і зборів на ввезення транспортних засобів з-за кордону має бути економічно обґрунтованим. За словами Южаніної, для того, щоб прийняти рішення про зниження ввізних мит, комітет парламенту повинен отримати від Асоціації міст, від інших міністерств, пов'язаних з розрахунками, дані про пропускну спроможність українських доріг.