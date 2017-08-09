КПП "Краковець" обгородили колючим дротом
Пропускний пункт "Краковець" на кордоні з Польщею, через який лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати до України, обгородили колючим дротом, - повідомляє Радіо Свобода.
Кілька днів тому пункт пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні обгородили спіральним ріжучим дротом, що тягнеться ліворуч і праворуч від брами в’їзду.
Прикордонники відмовляються коментувати ситуацію, чому обгороджений пункт пропуску. Неофіційно відомо: щоб унеможливити прорив активістів на кордон.
Також перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку, це пов’язано, за інформацією Держприкордонної служби, з посиленням заходів безпеки на всіх ділянках українського кордону через проведення російсько-білоруських навчань "Запад-2017".
"Огородження території при в'їзді на КПП "Краковець" пов'язане із командно-штабними навчаннями, які розгорнулись на всіх ділянках державного кордону України у відповідь на російсько-білоруські військові навчання",- повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівника прес-служби Західного регіонального управління ДПСУ Володимира Шеремета
За його словами, перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку та іншу техніку.
У Міністерстві юстиції заявили, що отримали запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхаіла Саакашвілі.
Як відомо, 18 серпня у Головній прокуратурі Грузії заявили, що направили Генпрокуратурі України черговий запит на екстрадицію свого колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.
26 серпня Саакашвілі заявив, що грузинська влада готує йому нове звинувачення – підготовку держперевороту в Грузії, щоб по прибутті в Україну його арештували з метою екстрадиції.
За словами екс-президента Грузії, звинувачення у розтраті держкоштів, у вигляді закупівлі похоронних вінків і прийманню іноземних делегацій, які йому інкримінувалися раніше, згідно з українським КПК "не тягнуть на арешт з метою екстрадиції", а президенту Петрові Порошенку і ГПУ України за його дорученням потрібні юридичні підстави для затримки Саакашвілі після перетину кордону.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".
Саакашвілі заявив, що перетне кордон однієї з держав Європи і повернеться в Україну.
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