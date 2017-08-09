КПП "Краковець" обгородили колючим дротом

Прикордонники кажуть, що це не пов'язано з приїздом Саакашвілі

Прикордонники спростовують поширену у ЗМІ інформацію, що колючий дріт на КПП "Краковець" з'явився до приїзду екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Пропускний пункт "Краковець" на кордоні з Польщею, через який лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати до України, обгородили колючим дротом, - повідомляє Радіо Свобода.

Кілька днів тому пункт пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні обгородили спіральним ріжучим дротом, що тягнеться ліворуч і праворуч від брами в’їзду.

Прикордонники відмовляються коментувати ситуацію, чому обгороджений пункт пропуску. Неофіційно відомо: щоб унеможливити прорив активістів на кордон.

Також перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку, це пов’язано, за інформацією Держприкордонної служби, з посиленням заходів безпеки на всіх ділянках українського кордону через проведення російсько-білоруських навчань "Запад-2017".

"Огородження території при в'їзді на КПП "Краковець" пов'язане із командно-штабними навчаннями, які розгорнулись на всіх ділянках державного кордону України у відповідь на російсько-білоруські військові навчання",- повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівника прес-служби Західного регіонального управління ДПСУ Володимира Шеремета

За його словами, перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку та іншу техніку.