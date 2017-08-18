Грузія направила Україні повторний запит на екстрадицію Саакашвілі

Україна раніше вже відмовляла в екстрадиції Саакашвілі

Прокуратура Грузії направила українським колегам черговий запит про екстрадицію екс-президента і екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Про це з посиланням на грузинських правоохоронців пише видання Грузія online.

"З питання Міхеїла Саакашвілі Головна прокуратура Грузії направила українській стороні правове звернення про його екстрадицію до Грузії. Прокуратури двох країн активно співпрацюють один з одним", - йдеться в заяві грузинського наглядового органу.

Вказується, що українська сторона неодноразово "відмовляла Грузії у видачі Саакашвілі".

Раніше головна прокуратура Грузії звернулася до польських компетентни[ органів з питання візиту в цю країну Саакашвілі.

На тлі позбавлення грузинського політика українського громадянства міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані висловила надію, що Київ зможе почати процес екстрадиції Міхеїла Саакашвілі, як тільки він повернеться в Україну. За її словами, в Грузії проти нього ведеться розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу країни.

Сам Саакашвілі пообіцяв приїхати до України 10 вересня через польсько-український кордон.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.

Президент України Петро Порошенко відмовився давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.