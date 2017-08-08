Порошенко відмовився коментувати позбавлення громадянства Саакашвілі

Президент України Петро Порошенко відмовився давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Журналіст "Громадського" під час святкування Дня поліції задав Порошенку питання щодо справи Шеремета та почув дипломатичну відповідь.

Згодом пролунало питання про другий президентський термін, однак очільник держави зробив вигляд, що нічого не чув.

Крім того, представник ЗМІ запитав про позбавлення громадянства Саакашвілі – відбулося аналогічне ігнорування з боку Президента.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.