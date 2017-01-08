Саакашвілі хоче приїхати і повернути громадянство через суд

Саакашвілі зазначив, що заповнював анкету на отримання громадянства правильно, відповідно до чинного законодавства

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

"Я намагатимуся приїхати, щоб брати участь в цьому суді, щоб надати суду докази і подивитися, що в них є. Я буду доводити свою правоту", - заявив Саакашвілі під час відео-конференції у вівторок, відповідаючи на питання журналістів, інформує "Українська правда".

Крім того, Саакашвілі зазначив, що заповнював анкету на отримання громадянства правильно, відповідно до чинного законодавства, і той документ, який опублікували в інтернеті, є фейком.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

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Ситуацію з громадянством Саакашвілі Президент України досі ніяк не коментує.