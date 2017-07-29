Саакашвілі: Аваков і Порошенко поділили країну між собою

"Це були угоди не просто на рівні уряду, а на рівні контролю над родовищами, над державними активами, над потоками на митниці, по поверненню ПДВ"

Позбавлений громадянства екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі розповів, що саме він зіграв вирішальну роль у відставці тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка, а також заявив про те, що Президент України Петро Порошенко і голова МВС України Арсен Аваков - поділили країну.

"Я був проти Яценюка повністю. Я свідомо все робив, щоб прибрати Яценюка, і зіграв в цьому вирішальну роль. Але моєю помилкою було те, що ми не довели цю справу до кінця - до дострокових парламентських виборів. І в підсумку стався олігархічний договірняк", - зізнається Саакашвілі в інтерв'ю "Українській правді".

"Вийшло в результаті найбільш потворний уряд в історії України. Порошенко просто пішов на жахливі угоди з Аваковим. Це були угоди не просто на рівні уряду, а на рівні контролю над родовищами, над державними активами, над потоками на митниці, по поверненню ПДВ", - зазначає політик.

"Вони просто поділили країну між собою, і угрупування Яценюка отримало компенсацію за те, що прем'єром тепер став Гройсман, який, до речі, постійно радиться з Яценюком. Реально Яценюк керує зараз урядом. Але урядом я теж це назвати не можу, тому що вони абсолютно недієздатні. Навіть уряд Шеварднадзе свого часу був набагато ефективнішим. Практичні рішення приймає Порошенко разом зі своїми бізнес-партнерами, вони взагалі не терплять чужої думки і вважають себе господарями країни", - продовжує Саакашвілі.

"Вони з Порошенком (Аваков і Порошенко - Ред.) просто тимчасові союзники, які один одного ненавидять. Порошенко думає, що він всіх в кінці обхитрить, але він сильно на цей рахунок помиляється. Я б сказав, що це головна його омана - що він зможе вийти сухим з ​​води", - наголосив лідер Руху нових сил.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.