Литва закликала Україну забезпечити Саакашвілі право на справедливий суд
Про це повідомляє Delfi.lt.
"Саакашвілі повинна бути надана можливість захистити свої права в прозорому судовому розгляді", – заявив Лінкявічюс.
"Ми будемо послідовно підтримувати Україну та її лідерів у боротьбі проти російської агресії, підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, але одночасно ми підкреслюємо важливість демократії та можливостей для опозиції. Особливо важливо, щоб для опозиції були створені умови в боротьбі з корупцією", – сказав міністр.
Лінкявічюс повідомив, що мав розмову із Саакашвілі під час візиту до Польщі.
Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонував обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.
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