Литва закликала Україну забезпечити Саакашвілі право на справедливий суд

Міністр закордонних справ Литви підкреслив важливість демократії та надання можливостей для опозиції

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.

Про це повідомляє Delfi.lt.

"Саакашвілі повинна бути надана можливість захистити свої права в прозорому судовому розгляді", – заявив Лінкявічюс.

"Ми будемо послідовно підтримувати Україну та її лідерів у боротьбі проти російської агресії, підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України, але одночасно ми підкреслюємо важливість демократії та можливостей для опозиції. Особливо важливо, щоб для опозиції були створені умови в боротьбі з корупцією", – сказав міністр.

Лінкявічюс повідомив, що мав розмову із Саакашвілі під час візиту до Польщі.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонував обговорити можливість надати громадянство Литви колишньому президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі.